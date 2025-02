كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز اختيار النقاد 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 04:27 مساءً - يقام مساء اليوم الجمعة 7 فبراير، حفل توزيع جوائز الدورة الثلاثين من جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards في تمام الساعة السابعة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يوافق الساعة الواحدة فجر يوم السبت بتوقيت الرياض.

الحفل الذي تم تأجيله أكثر من مرة بسبب حرائق لوس أنجلوس، يقام في قاعة باركر في سانتا مونيكا، لتوزيع الجوائز على أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية للعام 2024، وفقا لتصويت 580 من النقاد والصحفيين المتخصصين في مجال الفن، وهي لجنة مستقلة عن لجنة تصويت جوائز الأوسكار، وانتهت من عملها يوم 10 يناير الماضي.

وحسب بيان صادر عن الجهة المنظمة يشارك في حفل الليلة عدد كبير من أبرز نجوم هوليود من بينهم، ألديس هودج، وأليسون تولمان، وتشيس ستوكس، وكريج روبنسون، وديفيد آلان جرير، وديفيد هاربور، وإيوان ماكجريجور، وجاكي شان، وجيسي أيزنبرغ، وجيمي أو. يانغ، وجوش غروبان، وجاستين لوب، وكيت هدسون، وكاثرين هان، وكيري راسل، وكريستين بيل، ولوبيتا نيونغو، ومارك بول جوسيلار، ومات بومر، وميليسا راوخ، وميريديث هاجنر، وميشيل يوه، وناتاشا ليون، وأورلاندو بلوم، وراشيل بروسناهان، وراندال بارك، وروفس سيويل، وسارة ميشيل جيلار، وشانولا هامبتون، وويندي ماكليندون كوفي، وتقدم الحفل تشيلسي هاندلر.

