شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يعرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، اليوم السبت، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين المستقلين.

ويعرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائى القصير "بودعك" إخراج كريم حامد، وتدور فكرة الفيلم حول متناقضات الحياة العاطفية بين الرجل والمرأة وتغيرها الملحوظ مع العصر الحالى وتتبعات تغير الشخصيات ما بعد الانفصال.

كما يعرض الفيلم الروائى القصير "لون" اخراج أسامة الهجان، ويناقش فكرة العنصرية والسخرية من لون البشرة من خلال شاب يسبب مضايقات لإحدى الفتيات أصحاب البشرة السمراء ، ليكتشف بالنهاية ان الإنسانية ليس لها علاقة بذلك ويكتشف خطأه.

كما يتم عرض الفيلم الروائى القصير "اتشطر على البردعة" إخراج سليمان حمزة يناقش معاناة شاب عشريني فلاح يعمل في أرض بأجره ولان الارض تبعد عن منزله بمسافة طويله يمشي الشاب كل يوم ليصل للارض مما يجعل حلمه الوحيد شراء حمار .

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي ، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.



فيلم اتشطر ع البردعة



فيلم لون