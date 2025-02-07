شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب عن الخليج 365: الوطن العربي كله بيتابع شغلى من خلالها والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالاً بهذه المناسبة، وجهت سمية الخشاب التهنئة لليوم السابع، حيث قالت: "ألف مبروك لـ"الخليج 365"، أنا من متابعينها وبكون سعيدة دايما وأنا موجودة فى الخليج 365، وبحس إنى فى بيتى وعلى طول بلاقى الوطن العربى متابع شغلى من الخليج 365، وبيسعدنى لأن ”الخليج 365” بتكتب الحقيقة.

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بك المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

