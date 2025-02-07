شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن الخليج 365: مكانتها كبيرة عندي وسر نجاحها الاختلاف والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل الخليج 365 بالعدد رقم 5000 من النسخة اليومية المطبوعة تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية"، واحتفالاً بهذه المناسبة، وجهت النجمة يسرا التهنئة لليوم السابع، حيث قالت يسرا.. ألف مبروك لـ"الخليج 365" وعقبال العدد رقم خمسة مليون.. ”الخليج 365” ليها مكانة كبيرة عندنا، ولحد النهاردة بشترى العدد الورقى لأنه مختلف وبيقدم أخبار وتقارير غير اللى موجودة فى أى مكان تانى وده سر نجاحكم واختلافكم وجمالكم".

يحتفل الخليج 365 في عدد اليوم من النسخة المطبوعة بـ 5000 عدد مطبوع تحت عنوان "كل الأيام الخليج 365.. 5000 حكاية.. 2.6 مليار مشاهدة لـ"تليفزيون الخليج 365" على الفيس بوك فقط.. 80 جائزة محلية وعربية ودولية تزين دواليب الصحيفة.

وحظى الخليج 365 خلال مسيرة ناجحة بكل المقاييس بثقة يشهد عليها الملايين بـ 29 مليون متابع على فيس بوك و11.5 مليون متابع على انستجرام، و13.3 مليون متابع على أكس، و5.4 على يوتيوب، و1.5 مليون متابع على تيك توك. وأساتذة العالم يؤكدون أن اليوم السبع تجربة رائدة فى الصحافة المطبوعة والرقمية وفريدة فى مصر والعالم.

