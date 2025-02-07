شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تبكي بسبب والدها وتنتقد ارتداء الرجل للحلق في برنامج واحد من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل النجمة ريم البارودي، ضيفة في برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي، المذاع على شاشة الحياة، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء، وتفتح ريم البارودي قلبها وتكشف كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية، ومشاريعها الفنية في المستقبل.

تتحدث ريم البارودي ولأول مرة عن زواجها، وتكشف حقيقة زواجها الثاني، وعن تعرضها للصدمة لوفاة والدها وتصرح ان الوسط لم يقف جانبها في وفاه والدها سوي الفنانة زينة، وهل قام أحمد سعد بتقديم واجب العزاء في وفاة والدها أم لا.

وسيطرت حالة من التشويق على برومو حلقة الفنانة ريم البارودي بسبب تصريحاتها، حيثق قالت: "أنا عن نفسي ما أحبش اشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق، كما تكشف حقيقة تصالحها مع الفنانة سمية الخشاب، كما ترد علي شائعة تعرضها للخطف، وتنهار من البكاء بسبب الحديث عن رحيل والدها، كما تتحدث عن المكان الوحيد التي تشعر فيه بارتياح.

تجيب الفنانة ريم البارودي كذلك على سؤال "مين اللي مخاصم التانى.. إنتي ولا السينما؟، ورأيها في لايفات المشاهير على التيك توك لربح الأموال؟ وأهم نجمات السينما والدراما في الوقت الحالي.



الفنانة ريم البارودي



ريم البارودي