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عبيدة أمير قريباً مع لايف ستايلز ستوديوز: “كام فراق”

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عبيدة أمير قريباً مع لايف ستايلز ستوديوز: “كام فراق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد لايف ستايلز ستوديوز لإطلاق أحدث إنتاجاتها الغنائية، وهي أغنية “كام فراق” للفنانة عبيدة أمير، ابنة المايسترو عبد المجيد أمير.

الأغنية من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد نور، وتوزيع د. محمد الكشكي، ومن المتوقع أن تحقق صدى واسعًا بين الجمهور نظرًا لأجوائها المميزة وإحساسها العالي.

وتواصل لايف ستايلز ستوديوز دعمها للأصوات الواعدة، حيث تضع بصمتها الإنتاجية في العمل لتقديمه بأفضل صورة للجمهور. ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية قريبًا عبر المنصات الرقمية والقنوات الموسيقية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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