تحويل منزل فيروز إلى متحف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 01:24 مساءً - أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، عن بدء تنفيذ مشروع تحويل منزل عائلة الفنانة الشهيرة فيروز إلى متحف، وذلك في "زقاق البلاط" بـ بيروت.

ويهدف المشروع إلى ترميم المنزل القديم، وشراء الأراضي المحيطة به ليصبح متحفًا يروي قصة مسيرة فيروز الفنية، ويحتفي بتراثها الكبير في عالم الغناء والموسيقى.

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ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث، وقد حصلت هذه المبادرة على دعم واسع من الجمعيات الأهلية اللبنانية والشخصيات المجتمعية منذ سنوات، والتي كانت قد طالبت في السابق وزراء الثقافة المتعاقبين بالتصديق على المشروع.

ويعد منزل فيروز في زقاق البلاط مكانًا ذا قيمة تاريخية خاصة، حيث نشأت فيه الفنانة اللبنانية مع شقيقها جوزيف، وشقيقتها الفنانة هدى حداد، قبل أن تغادر المنزل منذ عدة عقود عقب زواجها من الفنان الراحل عاصي الرحباني وانتقالها إلى أنطلياس شرقي بيروت.

وتعد هذه الخطوة مهمة للحفاظ على إرث فيروز الثقافي والفني، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخها.

وسيتم توفير التمويل الكافي لتحويل المنزل إلى متحف يتيح للزوار فرصة الاطلاع على مقتنيات تخص فيروز ومسيرتها الفنية، إضافة إلى تنظيم معارض وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على تاريخ.

وتحظى فيروز بتقدير كبير، ليس فقط على المستوى الشعبي، ولكن على مستوى رؤساء الدول، وسبق أن زارها في منزلها بعض رؤساء الدول، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحرص على تهنئتها في يوم ميلادها الأخير برسالة كتبها باللغتين الفرنسية والعربية: "عم بتشتي الدنيا ثلج وصوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين على دفء السلام، إلى التي تجسد كرامة هذه المنطقة، عقبال المية".

وأعلن مجلس جامعة القاهرة مؤخرًا عن ترشيح المطربة اللبنانية نهاد حداد، الشهيرة بـ" فيروز" لجائزة النيل للمبدعين العرب للعام 2025، تكريمًا لمشوار فيروز، صوت لبنان، الفني الحافل بالعطاء والإبداع واحتفاءً بتاريخها الموسيقي، الذي لا يزال يلامس قلوب الأجيال حتى يومنا هذا. يأتي ذلك في إطار احتفاء جامعة القاهرة بالمبدعين العرب.

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