سامية الجزائريّ تثير قلق جمهورها في أحدث ظهور لها على كرسي متحرّك

أثارت الممثّلة السّوريّة، سامية الجزائريّ، قلق جمهورها في السّاعات القليلة الماضية، بعد أن ظهرت على كرسيّ مُتحرّك وبدت حزينة ومُرهقة.

في التّفاصيل، انتشرت عبر مواقع التّواصل أكثر من صورة لـ “الجزائريّ” وهي تجلس على كرسي متحرّك يدفعه طلال مارديني، ممّا دفع الجمهور للتّساؤل هل هذه الصّور تعود إلى مشهد من مسلسلها الجديد، أم أنّ الجزائريّ تمرّ بأزمة صحّيّة حقيقيّة؟

وفي زيارة سريعة على حساب “الجزائريّ” على انستغرام لم تنشر اي توضيح حول الصورة المتداولة.

نذكر أنّ سامية الجزائريّ، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن مشاركتها في الجزء الثّاني من المسلسل الكوميديّ “ما اختلفنا”، إذ أعادت عبر صفحتها على “إنستغرام”، نشر خبر يؤكّد وصولها إلى بيروت، لتصوير حلقات العمل، المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

يتناول مسلسل “ما اختلفنا”، من خلال حلقات منفصلة، العديد من القضايا الاجتماعيّة المُعاصرة كالفساد والبطالة والفقر والعلاقات الاجتماعيّة وغيرها في إطار كوميديّ ساخر وهو من إخراج وائل أبو شعر ومن تأليف ورشة كتّاب.

يشارك في بطولة مسلسل “ما اختلفنا”، إلى جانب سامية الجزائريّ، كل من منى واصف وباسم ياخور وعبد المنعم عمايري وطلال ماريني وريم علي ومحمّد خير الجرّاح ونادين تحسين بك وديمة الجندي الذين شاركوا في الجزء الأوّل من العمل، كما انضمّ إلى العمل في جزئه الثّاني الممثّل فادي صبيح والممثّلة روعة ياسين.

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نذكر أنّ جمهور “الجزائريّ”، عبّر عن فرحته بعودتها إلى الشّاشة بعد غياب ما يقارب العامَين عن تقديم الأعمال الدّراميّة.

أمّا أحدث إطلالات سامية الجزائري على صعيد الدّراما، فقد كانت من خلال الجزء الثّاني من مسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نجيم ومعتصم النّهار.