الجمهور قال كلمته وحسمها في مسلسل “لا تبكي يا اسطنبول”… هذا ما حدث

قرّرت قناة “ستار” التّركيّة، تغيير موعد عرض مسلسل “لا تبكي يا اسطنبول”، إلى يوم السّبت بدل الثّلاثاء، لإعطاء الفرصة للعمل، قبل توقيفه، بسبب تراجع نسبة المشاهدة.

في السّياق نفسه، أكّدت القناة أنّها ستستمرّ في عرض المسلسل في حال ارتفعت نسبة مشاهدته وإلّا ستضطرّ الى اتخاذ القرار النّهائيّ بتوقيفه.

كما أشارت المعلومات المتداولة، إلى أنّ المسلسل الذي سيحلّ بديلًا عن مسلسل “لا تبكي يا اسطنبول” يوم الثّلاثاء، هو مسلسل “إذا خسر الملك” أو “kral kaybederse “، الذي سيتِمّ عرضه كلّ يوم ثلاثاء.

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نذكر أنّ مسلسل “لا تبكي يا اسطنبول”، بطولة إسماعيل حاجي أوغلو وإيتاش شاشماز وهو يروي قصّة شهرزاد طالبة الطّبّ التي تلجأ إلى رجل قويّ وصاحب نفوذ لإنقاذ حبيبها من حكم الإعدام الظّالم.

أمّا مسلسل “إذا خسر الملك”، فهو يروي قصّة عشق، يتحدّث عن قضيّة إدمان العلاقات والشّخصيّات النّرجسيّة، بطولة خالد أرغينتش وأصليهان جوربوز.