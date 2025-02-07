شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع عن لقب النجمة الملتزمة للراديو بيضحك: "كلنا ملتزمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حنان مطاوع خلال حلقتها مع الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 90.90 عن أنها لم تقل أبدًا عن نفسها "الفنانة الملتزمة" وأضافت حول ذلك: "سمعت إن الناس قالوا عليا ولقبوني أني الفنانة الملتزمة لكن أنا ما قلتش كده خالص، ورغم أنى بشكر أي حد بيقول عليا أي كلمة حلوة، ولكن مش بحب اللقب ده زي ما الناس فاكرة لأن الناس كلها ملتزمة".

استكملت: "أحب أكتر يتقال عليا شاطرة أو عاملة الدور كويس، حاجات تخص الدور وأدائه".

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.