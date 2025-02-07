نادين نسيب نجيم في الاحتفال بيوم ميلادها: ممنوع دخول الرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 11:49 صباحاً - استعارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جملتها الشهيرة في مسلسل "صالون زهرة" "ممنوع دخول الرجال"، ووضعتها بصدارة كعكة الاحتفال بيوم ميلادها، في إشارة إلى أن الاحتفال خاص بصديقاتها فقط.

نادين نسيب نجيم تصدرت الترند بعدما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام فيديوهات من احتفالها للمرة الثانية بيوم ميلادها في دبي وهي ترقص مع صديقاتها.

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وجاء قالب الحلوى مزين بأدوات تجميل وشكل عروسة تشبه الشخصية التي قدمتها في مسلسلها الشهير "صالون زهرة" ومع جملة "ممنوع دخول الرجال" وهي أيضا الجملة الترويجية للمسلسل.

وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

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ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه يوم ميلادي".

يذكر أن نادين نجيم تغيب هذا العام عن التواجد في موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكانت نادين، قالت في تصريحات سابقة إن قرارها بالغياب عن المشاركة في موسم دراما رمضان هو قرار شخصي اتخذته وقت تصوير مسلسلها الأخير، وقررت بعده التفرغ لعملها التجاري في إطلاق علامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل والمكياج.

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