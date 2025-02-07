بالصور- سعر مرتفع لإطلالة كارن وازن الرائعة من Dior

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن، في أحدث إطلالة لها على متابعيها، بمجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الأناقة، وكانت ترتدي سترة باللون الأبيض، من دار أزياء Dior، وصل سعرها إلى 3,200 دولار، مع سروال أبيض واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت على رأسها قبعة حمراء، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

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وحملت كارين بيدها حقيبة من دار ازياء Dior وصل سعرها إلى 6,292 دولار.

وكانت نشرت كارن وازن مقطع فيديو بغاية اللطافة لإبنتها، وهي تعلم والدها أداء ترند منتشر في الفترة الأخيرة مع رقصته، وعند إنتهائها من تعليمه، قام جميع أفراد العائلة بأداء الرقصة بشكل مميز، في أجواء من الفرح والضحك.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور من خلال التعليقات الإيجابية، وعلق أحدهم بالقول: "أوه هذا لطيف للغاية ولطيف، أحبكم يا رفاق، العائلة الأكثر روعة".

