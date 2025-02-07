بالصور- كارلا حداد تسحر الجمهور بلوك شيك.. وسعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها في أحدث إطلالاتها، بمجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة، وكانت ترتدي قميصاً من الجينز الأزرق، بكمين طويلين، مع شورت قصير من الجينز الأزرق، وسترة رسمية، وإنتعلت حذاءً عالياً، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وحملت كارلا حقيبة يد من دار أزياء Saint Laurent، وصل سعرها إلى 1,941 دولار.
وكانت نشرت كارلا حداد صوراً لها من أمام شجرة الميلاد، وقد إختارت فستاناً أبيض بليسيه، وفوقه رداء شفاف مزين بكرات حمراء وأزهار بيضاء، وعلقت على الصور قائلة: "My favorite color is Christmas lights لوني المفضل هو أنوار الميلاد. ميلاد مجيد".
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