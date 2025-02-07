خريطة دراما رمضان 2025: أبرز الأعمال السورية واللبنانية المنتظرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتضحت معالم الخريطة الدرامية لموسم رمضان 2025، حيث تستعد الشاشات لعرض مجموعة من الأعمال السورية واللبنانية التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية، التاريخية، والتشويق. وتتميز هذه الأعمال بمشاركة نخبة من كبار النجوم الذين يتمتعون بشعبية واسعة في العالم العربي، ما يرفع من مستوى الترقب لهذا الموسم الدرامي.

معتصم النهار يعود بمسلسل “نفس”

يعود معتصم النهار إلى السباق الرمضاني لعام 2025 ببطولة مسلسل “نفس”، حيث يجسد دورًا رئيسيًا في دراما اجتماعية رومانسية مليئة بالتشويق. وتشاركه في البطولة دانييلا رحمة، التي تعود إلى الشاشة بعد غيابها عن الموسم الماضي أيضاً.

المسلسل من تأليف إيمان السعيد وإخراج إيلي سمعان، ويشارك فيه أيضاً عدد من النجوم، من بينهم عابد فهد، إلسا زغيب، وآخرون. تدور أحداث “نفس” في إطار مشوّق حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، حيث يواجه الأبطال تحديات تحكمها المشاعر والصراعات الداخلية، وسط حبكة درامية تتناول الحقد والغيرة وتأثيرهما على مصير الشخصيات.

يترقب الجمهور هذا العمل بانتظار المزيد من التفاصيل حول القصة والشخصيات، وسط توقعات بأن يكون واحدًا من أبرز الإنتاجات الدرامية للموسم المقبل.

ماغي بوغصن في دراما واقعية مع “بالدم”

تخوض ماغي بوغصن تجربة درامية جديدة مستوحاة من أحداث حقيقية في مسلسل “بالدم”، الذي أعلنت عنه الشركة المنتجة عبر “إنستغرام”، مؤكدة أنه يحمل قصة فريدة وغير تقليدية. يتولى تأليف العمل نادين جابر، بينما يتولى إخراجه فيليب أسمر، في تعاون متجدد بعد نجاحهما في مسلسل “للموت” بمواسمه الثلاثة.

ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، أبرزهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، وغيرهم. كما شوقت ماغي جمهورها بنشر البرومو التشويقي، حيث طرحت تساؤلاً حول المعنى الحقيقي للعائلة، تاركة الإجابة للنجوم المشاركين في المسلسل.

“نسمات أيلول”.. دراما شامية بنكهة كوميدية

يعد مسلسل “نسمات أيلول” من الأعمال السورية التي تستعيد أجواء البيئة الشامية، لكنه يقدّم هذه المرة رؤية مختلفة من خلال التركيز على الحياة الريفية بعناصر كوميدية ساخرة وخفيفة. العمل من إخراج رشا شربتجي، التي أثارت حماس الجمهور حينما نشرت فيديو من كواليس التصوير، مؤكدة بدء التحضيرات.

ويشارك في المسلسل كوكبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم صباح الجزائري، نادين تحسين بك، محمد حداقي، حسين عباس، وضاح حلوم، وغيرهم من الأسماء البارزة.

“البطل”.. ملحمة درامية بمشاركة بسام كوسا ومحمود نصر

بدأت منصة “شاهد” الترويج لمسلسل “البطل”، الذي يجمع كلاً من بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، هيما إسماعيل، ونانسي خوري. ونشرت المنصة البوسترات الدعائية الأولى، حيث ظهر بسام كوسا بإطلالة حادة تعكس شخصية قوية، بينما أثار محمود نصر التساؤلات بنظراته الغامضة، التي بدت وكأنها تحمل صراعاً داخلياً بين الانتقام والاستسلام.

المسلسل مستوحى من فكرة للمسرحي الراحل ممدوح عدوان، وهو من تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ويهدف إلى تقديم رؤية عصرية لأعمال عدوان، ما يضيف بعداً فنياً مميزاً.

تيم حسن في تجربة مختلفة مع “تحت سابع أرض”

يواصل تيم حسن تعاونه الناجح مع المخرج سامر البرقاوي في مسلسل “تحت سابع أرض”، الذي سيعرض في رمضان 2025. المنتج صادق الصباح أوضح أن العمل الجديد سيكون بعيداً عن الدراما التاريخية التي قدمها تيم مؤخراً، مثل “الزند”، وسيتجه نحو تقديم دراما شعبية مختلفة.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم كاريس بشار، منى واصف، محمد حداقي، وأنس طيارة، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإنتاج شركة “الصباح إخوان”.

سلاف فواخرجي وأيمن زيدان في “ليالي روكسي”

تجدد سلاف فواخرجي تعاونها مع أيمن زيدان في مسلسل “ليالي روكسي”، الذي تدور أحداثه في دمشق خلال أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. وأوضحت فواخرجي أن العمل سيقدم صورة مختلفة عن المجتمع الدمشقي في تلك الحقبة، متوقعة أن يحقق خصوصية وتميزاً لدى المشاهدين.

العمل من إخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في بطولته وفاء موصللي، شادي الصفدي، أمانة والي، وغيرهم.

“السبع ابن الجبل”.. ملحمة درامية جديدة

كشفت شركة “غولدن لاين” عن مسلسل جديد بعنوان “السبع ابن الجبل”، الذي وصفته بأنه سيكون أقوى من “العربجي”. المسلسل من تأليف بشار مارديني وإخراج فادي سليم، ويشارك فيه نجوم كبار، من بينهم باسم ياخور، أمل عرفة، أمل بوشوشة، حلا رجب، عبد المنعم عمايري، وجفرا يونس.

“حبق”.. دراما سورية تثير الجدل

أثار مسلسل “حبق” جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه، خاصة بعد استبدال الفنانة سلاف فواخرجي بكاريس بشار في دور البطولة. العمل من تأليف بلال شحادات وإخراج باسم السلكا، ويشارك فيه عدد من النجوم، من بينهم سلوم حداد، نظلي الرواس، فادي صبيح، وأمانة والي.

موسم درامي حافل بالإثارة والتشويق

يبدو أن موسم دراما رمضان 2025 سيكون مليئاً بالإثارة والتنوع، حيث تتنوع الأعمال بين القصص الواقعية، الدراما الاجتماعية، والتاريخية، مع مشاركة نجوم كبار يضيفون إلى الأعمال زخماً جماهيرياً كبيراً. فهل ستنجح هذه المسلسلات في تحقيق التوقعات وإحداث صدى واسع في المشهد الدرامي العربي؟