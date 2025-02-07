أنجلينا جولي: أبنائي يرفضون الشهرة وهذا رأيي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من كونها واحدة من أكبر نجوم السينما العالمية، كشفت أنجلينا جولي Angelina Jolie أن أبناءها الستة لا يبدون أي اهتمام بالعمل في صناعة الأفلام. وجاءت تصريحاتها خلال ندوة أقيمت في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، أمس الأربعاء، عقب تكريمها بجائزة “Maltin Modern Master”.

أنجلينا جولي تتحدث عن مشاركة أبنائها في السينما خلف الكواليس

خلال حديثها، أوضحت أنجلينا جولي أنها أرادت أن يكون أبناؤها قريبين من عالم السينما ليكتشفوا إبداعاته، لكنهم غير مهتمين، مشيرة إلى أنهم لا يحبون الشهرة وترون أن الأمر يبدو “سخيفًا”.

وأوضحت أن أبناءها من زوجها السابق براد بيت – وهم مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، والتوأمان نوكس ليون وفيفيان مارشلين – قد تواصلوا مع السينما بطريقتهم الخاصة، حيث يفضل البعض منهم الرقص، الرسم، أو المسرح، لكنهم جميعًا يرفضون الظهور أمام الكاميرا.

وأضافت جولي أن اثنين من أبنائها، مادوكس وباكس، عملا كمساعدي إخراج في فيلمها القادم “ماريا”، مما يعكس علاقتهم بصناعة السينما ولكن من وراء الكواليس.

أنجلينا جولي تدعم المتضررين من حرائق لوس أنجلوس

إلى جانب مشوارها الفني، واصلت أنجلينا جولي دعمها للأعمال الإنسانية، حيث قدمت المساعدة للمتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس في يناير الماضي.

وبحسب مصادر مقربة، فتحت جولي منزلها في لوس فيليز للأصدقاء الذين اضطروا لإخلاء منازلهم بسبب الحرائق. كما شوهدت برفقة نجلها نوكس (16 عامًا) أثناء شراء مواد غذائية ومياه لمساعدة المحتاجين.

وفي تصريحات لصحيفة “Daily Mail”، أكدت جولي أنها قلقة بشأن الوضع، وقالت: “أهتم بالأشخاص المقربين مني وأستقبلهم في منزلي”، مشددة على أهمية التضامن مع المتضررين في مثل هذه الأزمات.