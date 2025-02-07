ليسا عضوة BlackPink تروج لـBORN AGAIN وتدخل عالم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت المغنية ليسا Lisa، عضوة فرقة BlackPink، الترويج لأغنيتها الجديدة “BORN AGAIN” من خلال نشر إعلان دعائي للأغنية، التي تتعاون فيها مع مغنية الراب الأمريكية Doja Cat والمغنية الإنجليزية Raye.

ليسا تظهر بإطلالة غامضة مع Doja Cat و Raye

في المقطع الدعائي، ظهرت ليسا بصحبة Doja Cat وRaye، وهن يرتدين ملابس سوداء، مما أضفى لمسة من الغموض على الفيديو. كما ظهرت ليسا وهي تمسك بتفاحة حمراء، بينما تميزت إحدى إطلالاتها بوجود ريش أسود على أطراف ملابسها وحتى على رموشها، مما أضاف لمسة درامية إلى الإعلان الترويجي.

الأغنية ضمن الموسيقى التصويرية لمسلسل “The White Lotus”

تم الإعلان رسميًا عن أن أغنية “BORN AGAIN” ستكون ضمن الموسيقى التصويرية للموسم الثالث من مسلسل “The White Lotus”، حيث تخوض ليسا أولى تجاربها التمثيلية من خلال العمل. ويترقب جمهورها وعشاق المسلسل ظهورها الأول في عالم التمثيل، مما زاد من حماس متابعيها لمتابعة الموسم الجديد.

جيني كيم تستعد لإطلاق ألبومها الجديد “Ruby”

وفي سياق آخر، أصدرت المغنية الكورية وعضوة فرقة BlackPink، جيني كيم Jennie Kim، الفيديو الكليب الرسمي لأحدث أغانيها “Love Hangover”، والتي تأتي ضمن ألبومها الغنائي الجديد “Ruby”.

وتناول الكليب قصة حب رومانسية، حيث ظهر الممثل الأمريكي تشارلز ميلتون Charles Melton في دور الحبيب، بينما جسدت جيني كيم دور الحبيبة. كما شارك في الأغنية المغني والممثل الأمريكي دومينيك فايك Dominic Fike، الذي قدم جزءًا من الأغنية بأسلوب الراب.

ترقب عالمي لأعمال عضوات BlackPink الفردية

مع استمرار نجاح عضوات BlackPink في مشاريعهن الفردية، يترقب الجمهور العالمي إطلاق أعمالهن الجديدة، سواء في الموسيقى أو السينما، مما يعزز مكانتهن كأيقونات في صناعة الترفيه العالمية.