مهرجان برلين السينمائي 2025: دورة استثنائية تجمع نجوم العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد عشاق وصناع السينما لانطلاق مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ75، والذي سيقام في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2025. وكما عوّدنا، سيجمع المهرجان نخبة من أبرز رواد السينما العالمية، سواء ضمن لجان التحكيم أو بين النجوم وصنّاع الأفلام المشاركين في المسابقات الرسمية وغير الرسمية. كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المشاهير الذين سيتواجدون على مدار أيامه، مما يزيد من الترقب لهذه الفعالية السينمائية الرائدة.

نجوم العالم في مهرجان برلين السينمائي 2025

تم تأكيد حضور عدد من الأسماء البارزة في عالم السينما، وعلى رأسهم الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالاميت (29 عامًا)، الذي سيحضر العرض الأول لفيلمه السيرة الذاتية عن بوب ديلان A Complete Unknown. كما سينضم إليه روبرت باتينسون (39 عامًا)، الذي سيقدم فيلمه الجديد Mickey 17 من إخراج بونج جون هو، حيث سيتم عرض كلا الفيلمين ضمن شريط العروض الخاصة بالمهرجان.

ومن بين الضيوف المؤكدين أيضًا، المخرج إدوارد بيرجر الذي سيقدّم لتيلدا سوينتون جائزة الدب الذهبي الفخرية، فيما ستزور جيسيكا شاستين العاصمة الألمانية برلين للترويج لفيلمها Dreams، الذي ينافس على جائزة الدب الذهبي. كما سيحضر جاكوب إلوردي العرض الأول لمسلسله Justin Kurzel’s World War II.

ويشهد المهرجان أيضًا حضور عدد كبير من النجوم العالميين، من بينهم:

نعومي آكي، روز بيرن، توني كوليت، ماريون كوتيار، ريبيكا هول، إيثان هوك، نينا هوس، جيسون إسحاق، إسحاق جوليان، فيكي كريبس، ديفريم لينجناو، ريتشارد لينكليتر، مارجريت كوالي، سام رايلي، أندرو سكوت، كلوي سيفيني، توم تيكوير، وبين ويشاو، وغيرهم من الأسماء اللامعة التي ستشارك في المهرجان.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

أعلن مهرجان برلين السينمائي عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والتي ستتولى اختيار الفائزين بـجائزة الدب الذهبي والدب الفضي. ويرأس اللجنة هذا العام المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأمريكي تود هاينز، ويشاركه في عضويتها:

المخرج نبيل عيوش (المغرب/فرنسا)

(المغرب/فرنسا) مصممة الأزياء بينا دايجلير (ألمانيا)

(ألمانيا) الممثلة والمغنية فان بينج بينج (الصين)

(الصين) المخرج رودريغو مورينو (الأرجنتين)

(الأرجنتين) الناقدة السينمائية والمخرجة إيمي نيكلسون (الولايات المتحدة الأمريكية)

(الولايات المتحدة الأمريكية) الممثلة والمخرجة ماريا شرادر (ألمانيا)

أما لجنة تحكيم المسابقة الجديدة، فستتولى اختيار الفائز بجائزة أفضل فيلم أول، وتضم في عضويتها كل من:

مريم جوبور (تونس/كندا)

(تونس/كندا) عيسى مايغا (فرنسا/مالي)

(فرنسا/مالي) ماريا زامورا (إسبانيا)

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية

تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الدولية نخبة من خبراء السينما، وهم:

جينج هاس (الدنمارك) – مبرمج وخبير أفلام قصيرة

(الدنمارك) – مبرمج وخبير أفلام قصيرة داشا داونهور (ألمانيا) – ملحنة أفلام

(ألمانيا) – ملحنة أفلام فام نجوك لان (فيتنام) – مخرجة سينمائية

وستختار اللجنة الفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم قصير، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم الفضية (فيلم قصير)، كما سيتم اختيار مرشح برلين للأفلام القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي.

وفي خطوة جديدة لدعم المواهب الشابة، سيتم تقديم جائزة CUPRA Filmmaker Award لمخرجي الأفلام القصيرة، بقيمة 20,000 يورو.

جائزة برليناله للأفلام الوثائقية

يلتزم مهرجان برلين السينمائي بدعم الأفلام الوثائقية من خلال جائزة برليناله للأفلام الوثائقية، التي أطلقت لأول مرة عام 2017، وتبلغ قيمتها 40,000 يورو، يتم تقسيمها بين مخرج الفيلم ومنتجه.

وتضم لجنة تحكيم هذه الجائزة كلًا من:

بيترا كوستا (البرازيل)

(البرازيل) ليا جلوب (الدنمارك)

(الدنمارك) كازوهيرو سودا (اليابان)

وقد تم ترشيح 16 فيلمًا وثائقيًا من مختلف أقسام المهرجان، بما في ذلك المسابقة الرسمية، برنامج برليناله الخاص، بانوراما، الجيل، والمنتدى.

لجنة تحكيم “الجيل” الدولية

أما لجنة تحكيم “الجيل” للأفلام الموجهة للأطفال والشباب، فتضم كلًا من:

إيما براندرهورست (هولندا)

(هولندا) إيكورو سيكاي (كندا)

(كندا) أسلي أوزارسلان (ألمانيا)

مهرجان برلين 2025.. دورة استثنائية بانتظار عشاق السينما

من المتوقع أن تشهد الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي تنافسًا قويًا بين أبرز الأعمال السينمائية العالمية، مع حضور واسع لنجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم. فهل ستتمكن الأفلام المشاركة من إبهار الجمهور وحصد الجوائز الكبرى؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير عن مستقبل هذه المنافسة السينمائية الحافلة.