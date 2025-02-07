شيرين رضا ببطولة “النصاب” على نتفليكس.. والمنصة تواجه أزمة جديدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنتظر الفنانة المصرية شيرين رضا عرض مسلسلها الجديد عبر منصة نتفليكس الأمريكية، ويحمل عنوان «النصاب»، ويشاركها البطولة عدد من الفنانين العرب، منهم علي كاكولي، وفي فؤاد وغيرهم وهو من إخراج عصام عبد الحميد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، تعيش المنصة الأمريكية نتفليكس مأزقا جديدا ضمن سلسلة المآزق التي تتعرض لها والتي تتنوع طوال الوقت من تحريف في المحتوى أو تضليل للقصص الحقيقية المستندة على قصة أصلية، لكن هذه المرة المأزق مختلف بعد أن تورطت المنصة في تصريحات لممثلتها كارلا صوفيا جاسكون بطلة فيلم «إميليا بيريز» المرشح لحصد جائزة الأوسكار.

بدأت الواقعة بمنشورات منذ أيام للممثلة المتحولة جنسياً كارلا صوفيا جاسكون، تهاجم فيها الدين الإسلامي بشكل كبير عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وسرعان ما تعرضت لردود فعل عنيفة من قبل الجمهور الإسلامي والمسيحي في أوروبا ودول العالم، وتورطت في قضايا عنصرية قد تنهي مسيرتها الفنية.

وبالرغم من دفاع منصة نتفليكس الأمريكية عن بطلتها في البداية كونها متحولة جنسياً لكنها لم تستمر في دعمها بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالت الممثلة، والقضايا التي تم رفعها ضدها وضد المنصة التي دعمتها ومنحتها بطولة فيلمها.