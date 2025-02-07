أريانا غراندي ومكالمة مفاجئة من طبيبها النسائي! (فيديو)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تغمر السعادة النجمة أريانا غراندي بعد حصولها على أوّل ترشيح لها لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم “Wicked”، حيث شاركت فرحتها عبر إنستغرام، مؤكدة أنها تشعر بـ”التواضع والشرف العميق” لهذا الإنجاز الكبير.

لكن المفاجأة الأكبر كانت المكالمة التي تلقّتها من طبيبها النسائي فور إعلان الترشيحات، والتي أثارت دهشتها في البداية قبل أن تكتشف أنه كان يتصل فقط لتهنئتها على هذا الإنجاز. وخلال ظهورها في برنامج “Jimmy Kimmel Live”، تحدثت أريانا عن اللحظة الطريفة، قائلة إنها شعرت بالقلق في البداية، لكنها سرعان ما أدركت أن الأمر مجرد تهنئة ودّية. ولم تفوّت الفرصة للمزاح، حيث علّقت قائلة: “سنعانق بعضنا في فحص الثدي المقبل”.

ولم يكن الطبيب النسائي الوحيد الذي اتصل بها، إذ كشفت أن معالجتها النفسية بادرت أيضاً بتهنئتها.

وعلى الرغم من فرحتها بترشيح الأوسكار، كانت غراندي قد تلقت أيضاً أول ترشيح لها لجائزة “غولدن غلوب” هذا العام عن دورها في “Wicked”، لكنها خسرت الجائزة لصالح زوي سالدانا عن دورها في فيلم “إميليا بيريز”. ومع ذلك، صعدت غراندي إلى المسرح عندما فاز فيلمها بجائزة الإنجاز السينمائي وشبّاك التذاكر.

يُذكر أن فيلم “Wicked” يُعدّ من أبرز الأفلام المنتظرة هذا العام، وقد حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، ما يجعل ترشيح غراندي للأوسكار خطوة مهمة في مسيرتها السينمائية.