تايلور سويفت تشعر بالاستغلال بسبب بليك ليفلي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مصادر خاصة لموقع “بيج سيكس” (Page Six) أنّ المغنية العالمية تايلور سويفت تشعر بأنها “مستغلّة” من صديقتها المقرّبة بليك ليفلي، بعد تسريب رسائل نصية مزعومة ضمن دعوى قضائية رفعها المخرج والممثل جاستن بالدوني.

وأوضحت المصادر أن سويفت “لا تقدر أن يتم الإشارة إليها كإحدى ‘تنانين’ بليك”، في إشارة إلى الرسالة التي أرسلتها ليفلي إلى بالدوني، والتي قالت فيها: “إذا سنحت لك الفرصة لمشاهدة ‘Game of Thrones’، فستدرك أنني كاليسي، وكما هو حالها، لديّ بعض التنانين”.

وأضافت: “تنانيني تحمي من أناضل من أجلهم، لذا نحن جميعاً نستفيد من تلك الوحوش الرائعة الخاصة بي”.

وقد لمّح بالدوني، في رده على تعديلات السيناريو التي أجرتها ليفلي، إلى أن إحدى تلك “التنانين” كانت تايلور سويفت، إذ كتب لها: “أحببت حقاً ما فعلتِ. لقد ساعد ذلك كثيراً. وجعل الأمر أكثر متعة وإثارة. (وكنت سأشعر بذلك حتى من دون رايان وتايلور)”.

وبحسب المصدر، فإن تايلور “تتمنى لو أن بليك لم تجرّها إلى هذه المشكلة بأكملها”، مشيراً إلى أن سويفت “تقدّر الصداقات الحقيقية، لكنها لا تستطيع إلا أن تشعر بأنها مستغلّة في هذه المرحلة”. كما أكد المصدر المطلع أن مغنية “Fortnight” “تريد البقاء بعيداً من هذه الدراما قدر الإمكان”.

ويبدو أن موقف سويفت واضح، إذ التزمت الصمت تماماً بشأن دعم فيلم “It Ends With Us”، على رغم أنها عادةً ما تروّج لأعمال أصدقائها. فلم تقم بدعوة معجبيها الى مشاهدة الفيلم عند عرضه في آب/أغسطس 2024، كما فعلت سابقاً مع فيلم “Blink Twice” لصديقتها زوي كرافيتز وأيضاً المغنية الشابة سابرينا كاربنتر.