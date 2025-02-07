أحمد حلمي يواجه انتقادات بسبب “إفيه” في مسرحية “بني آدم”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من مسرحية “بني آدم” التي يقدّمها الفنان أحمد حلمي في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية حالياً، مما عرّضه لحملة هجوم وانتقادات بسبب “إفيه” قاله مع الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.

وظهر حلمي في الفيديو المتداول، وهو يمازح مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول بالقاعة، حيث سأله: “أنت منين؟”، ليردّ عليه جاد: “من مصر”، ليقول حلمي: “مصري وقاعد في الصف الأول… أكيد معزوم”، ما أثار غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على حلمي، والتي طالبته بالاعتذار عن “الإفيه” الذي اعتبره الكثيرون إهانة للمصريين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها أحمد حلمي للهجوم بسبب مسرحية “بني آدم”، حيث طاولته الانتقادات بعد عرض المسرحية في “موسم الرياض” لأول مرة، بسبب ظهوره مرتدياً زي شيطان وجالساً على كرسي ضمن أجواء مخيفة، ليعلّق البعض على تقديم مثل هذه الشخصية في السعودية.

والمسرحية من إخراج هشام عطوة، وتضم نخبة من النجوم بجانب أحمد حلمي، منهم: أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد، وتشكّل المسرحية إضافة الى عروض “موسم الرياض”، حيث قدّم حلمي تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الكوميديا والخيال بأسلوب إبداعي.