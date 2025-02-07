“الدشاش” يتصدر الإيرادات ومحمد سعد يشكر جمهوره!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان محمد سعد بتصدّر فيلمه الجديد “الدشاش” إيرادات السينما في مصر والدول العربية، ودخوله ضمن قائمة الأفلام الأعلى تسجيلاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعد تحقيقه أكثر من 250 مليون جنيه في أقل من شهر على عرضه، موجّهاً الشكر الى جمهوره على دعمهم المستمر له.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، رسالة عبّر فيها عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: “شكراً من قلبي لجمهوري الحبيب، اللي أي نجاح حققته كنتوا انتوا السبب فيه بعد ربّنا، وبهدي نجاحي أنا وطاقم العمل لجمهوري، واللي جاي أحسن، صبّح صبّح على أحلى جمهور”.

واستطاع فيلم “الدشاش” أن يتصدّر إيرادات السينما في مصر والدول العربية، إذ تخطت إيراداته ربع مليار جنيه، وحقق الفيلم في مصر 61 مليون جنيه، بينما حقق في الدول العربية أكثر من 190 مليون جنيه، لتتخطى الإيرادات الربع مليار جنيه، وفقاً لما أعلنته الشركة المُنتجة للفيلم.

يُشكّل فيلم “الدشاش” عودة قوية للفنان محمد سعد الى السينما بعد غياب خمس سنوات، حيث كان آخر أفلامه “محمد حسين” الذي عُرض عام 2019، وشاركه في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: مي سليم، سمير صبري، وفريال يوسف.

فيلم “الدشاش” هو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وتشارك في بطولته مجموعة من النجوم، بينهم: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعفاف مصطفى.