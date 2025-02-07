صابرين: صغرت كتير بعد ما خسيت وقلت لـ هنا الزاهد هذا الكلام

أصغر سناً وأكثر رشاقة وحيوية

https://www.instagram.com/p/DE9uVzboglq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE9uVzboglq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE9uVzboglq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت والدليل إقامة جبرية

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

View this post on Instagram A post shared by Lucky Charm Media Productions (@luckycharmmediaofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 10:19 صباحاً - كشفت الفنانةأن فقدانها الكثير من وزنها على مدار الفترة الماضية جعلها تشعر بتغيير كبير في حياتها وأصبحت تقوم بأمور لم تكن تهتم بها في السابق منها التصوير وحضور المهرجانات الفنية، وهذا ما ظهر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بحضورهافي الرياض وسيقهوغيرها من الأحداث.وأشارت صابرين لـ"" إلى أن كل من يشاهدها حالياً يؤكد لها أنها تبدو أصغر 20 سنة من عمرها لاسيما وأنها أصحبت أكثر رشاقة وحيوية من السابق موضحة أن الاستقرار الذي تعيش فيه حالياً سواء على المستوى الشخصي بزواجها والعملي بتقديمها أعمالاً ناحجة هو السبب في أن يراها الأصدقاء والجمهور بشكل أصغر سنا وبإطلالات جذابة، وذلك سيكون له دور في وجود تنوع في الشخصيات والقدرة على تقديم أدوار أكثر وأصغر.يمكنكِ قراءة.. فنانات بدون أزواجهن على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائيوعن مسلسلها الجديد "" الذي تواصل تصويره حالياً وموقف عرضه في موسم دراما رمضان 2025، قالت صابرين:"نحن مستمرين في التصوير ومسألة العرض ليست محسومة وان كان الأقرب هو عرضه خارج رمضان، فكل من حولي يري أن العرض بعيداً عن رمضان هو الأفضل ليأخذ حقه من المشاهدة خصوصا وان المعايير اختلفت حالياً فلم يعد نجاح الأعمال مقتصراً على شهر رمضان فقط وانما في أي وقت".وتابعت:"العمل الجيد يفرض نفسه ويحقق النجاح في أي وقت يعرض فيه، والدليل على ذلك مسلسل "" الذي أشارك في بطولته وتم عرضه على مدار الأسابيع الماضية، حقق نجاحاً كبيراً على كافة المستويات، وبالنسبة لهذا العمل تحديداً فتأخر عرضه عام كامل ولكني أقول كل تأخيرة وفيها خيرة، والعمل دا فكرته خارج المألوف ومفاجىء للجمهور وأنا قلت لـ هنا الزاهد أني وشي حلو على أي حد أشتغل معاه وهو ما حدث في إقامة جبرية".إقرأي أيضاً.. قبل هند عبد الحليم: مشاهير عانوا من مضاعفات بسب حقن التخسيسمسلسل "" تم عرضه علىعلى مدار الأسابيع الماضية وحقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.أما مسلسل "" فيُشارك في بطولة المسلسل بجانب،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم وآخرين، والعمل إخراج شادي أبو شادي، حيث ستظهر بطلة العمل خلال الأحداث بدور أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».