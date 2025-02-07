خاص - مسرحية " حكايات سميرة " جسّدت تحديات المجتمع بتوقيع المخرج شادي الهبر

ميرنا وليد - بيروت - إنطلاقاً من قناعته بأن "مسرح شغل بيت" يعتمد على المختبر التمثيلي، يحرص المخرج شادي الهبر، على منح الفرص لعدد كبير من متابعي ورش العمل الخاصة بـ"مسرح شغل بيت"، للمشاركة في أعمال مسرحية، ويتمسك بالمواهب، مع الحرص على توجيههم، وتصحيح مسارهم، والتركيز على خبراتهم الشخصية.

حكايات سميرة

في الذكرى الثامنة لتأسيس "مسرح شغل بيت"، قدّم المخرج شادي الهبر، على مسرح مونو، مسرحية "حكايات سميرة"، من بطولة مجموعة كبيرة من "مسرح شغل بيت" وهم على التوالي: ريما الحلبي، ميسا حنوني يعفوري، ميرفت سلهب، غسان نعمه، جوليانا إبراهيم، سماح البواب، إيليو زيدان، جنى غندور، جيل عطا، مهدي دريس، ساندي شيا، لين جمّال وجورج الأشقر، والذين أيضاً كتبوا نص المسرحية من تجارب عاشوها.

تتضمن المسرحية لوحات متنوعة، تكشف كل منها قصة مختلفة، وتطرح موضوعاً جديداً من واقع المجتمع.

المواضيع المطروحة

يسمع الجمهور خلال دخوله إلى المسرح، عبارات الترحيب من سيدة مسنة تدعى سميرة، شعرها أبيض، وتضع نظارة على عينيها. تتميز سميرة بخفة ظلها وعفويتها، وتعلّق على كل قصة بطريقة طريفة. ركزت المواضيع المطروحة على علاقة الحماة بالكنة، ونظرة العروس الشابة إلى الحب والزواج، وتحديات سن الأربعين، والتقاليد المتوارثة، والتحرش الجنسي وإنعكاساته.

ديناميكية العمل

تتميز المسرحية بديناميكية ممتعة، دفعت المشاهد إلى التأثر والبكاء والضحك، ونقلت صورة متكاملة عن التحديات التي يواجهها أبطال الحكايات. أجاد الممثلون تجسيد أدوارهم، وأثبتوا أنهم مواهب واعدة، تستحق المزيد من الفرص في المستقبل.

تصوير كريس غفري.