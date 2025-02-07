شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل إقامة جبرية بعد نجاحه الكبير على watch it والان مع تفاصيل الخبر

حقق مسلسل إقامة جبرية للنجمة هنا الزاهد نجاحاً كبيراً على مدار الأسابيع الماضية منذ انطلاق عرضه على منصة watch it حيث تصدر العمل ترندات السوشيال ميديا ومحركات البحث على موقع جوجل بسبب قصته المثيرة والمشوقة إضافة إلى تميز بطلته هنا الزاهد في تقديم دور المريضة النفسية وكذلك صابرين في دور الدكتورة النفسية التي تحاول الحفاظ على ابنها من خطر الفتاة المريضة التي تحبه.

انتهت أحداث مسلسل إقامة جبرية بالكشف عن الجرائم التي ارتكبتها سلمى (هنا الزاهد) وتأكد موسى من ذلك، مما جعله يذهب لمقابلتها ومعه الشرطة ورغم محاولاتها استعطافه بحبها له ورغبتها في الزواج منه وأنها لم تحب أحداً مثله، إلا أن ما حدث هو القبض عليها وايداعها في السجن، ولكن تظهر في نهاية الأحداث مشنوقة في الحبس.



إقامة جبرية

نهاية أحداث مسلسل إقامة جبرية فتحت الاحتمالات لوجود جزء ثاني من العمل خاصة وأن بطلة العمل سلمى كانت تتنفس وهى مشنوقة بمعنى أنها مازالت على قيد الحياة، حيث قرر القائمون على العمل ترك النهاية مفتوحة نظراً لوجود فكرة تقديم جزء ثان ولكن ذلك مجرد فكرة فقط ستدخل حيز التنفيذ في حالة وجود أحداث جديدة تكون أفضل من التي تم عرضها وغير ذلك لن يكون هناك جزئاً ثانياً.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.