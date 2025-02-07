الخريطة الدرامية للأعمال السورية واللبنانية في موسم رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - اتضحت خريطة المسلسلات الدرامية والخاصة بالأعمال السورية واللبنانية والمقرر عرضها جميعاً في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ولعل السمة البارزة في هذه الأعمال هي وجود أسماء لكبار النجوم أصحاب الجماهيرية العريضة في العديد من البلدان العربية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف إلى أبرز هذه الأعمال والمشاركين بها.

ماغي بوغصن وسط أحداث حقيقية برفقة هؤلاء النجوم في مسلسل "بالدم"

هذه المرة وتحديداً في الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر 2025، تبحث ماغي بوغصن عن تحقيق نجاح آخر في عمل مقتبسة أحداثه من أرض الواقع بعنوان "بالدم"، حسبما أعلنت الشركة المنتجة للعمل عبر صفحتها على "إنستغرام" بأن المسلسل أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وأن قصته مختلفة تماماً ولا تشبه قصص الأعمال الأخرى وذلك دون الكشف عن أسماء الأبطال المشاركين به سوى أنه من تأليف نادين جابر، ومن إخراج فيليب أسمر.

وسبق أن تعاونت ماغي بوغصن مع الكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر في مسلسل "للموت" بمواسمه الثلاثة، التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الوطن العربي وقت عرض حلقاتها، هذا إلى جانب تعاون ماغي مع نادين في مسلسل "ع أمل".

ويجمع مسلسل"بالدم" نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم ، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين.

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وكشفت " ماغي" خلال الفترة القليلة الماضية عن اسم المسلسل وهو " بالدم" ، إذ حمست جمهورها له من خلال طرح البرومو التشويقي الأول له عبر صفحتها على انستغرام وظهرت من خلاله وهي توجه سؤالاً لمتابعيها عن المعني الحقيقي للعائلة "عم تسألوني شو يعني عيلة"، لتترك إجابته للنجوم المشاركين في المسلسل، الذين ظهروا واحداً تلو الآخر وهم يضعون إجابات مختلفة من وجهة نظرهم للسؤال المطروح.

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هل ستعوض دانييلا رحمة غيابها السابق بمسلسل "نفس"

وسط حماس كبير للعروس دانييلا رحمة للعودة إلى العمل بعد زفافها في الأول من يونيو الماضي من الفنان ناصيف زيتون، طرح محبوها وجمهورها تساؤلاً مثّل أهمية كبيرة بالنسبة إليهم وهو: "هل ستعوض دانييلا غيابها عن موسم رمضان الأخير بعد تقديمها سابقاً لـ3 مواسم ناجحة في مسلسل "للموت"؟

يأتي ذلك بعد أن أعلنت "دانييلا" بصورة مفاجئة عن بدء التحضير لمسلسلها الجديد "نفس" الذي ستخوض به موسم دراما رمضان 2025.

في بداية الأمر، نشرت دانييلا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت خلاله، وهي بغرفة اجتماعات رفقة المنتج صادق الصباح، وعلقت: "رسمياً، الاستعدادات بدأت لرمضان 2025"، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

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ومع مرور الأيام روجت للعمل إذ نشرت مجموعة صور من كواليس العمل عبر صفحتها على "إنستغرام" ظهرت فيها من خلالها وهي ممسكة بـ الاسكريبت الخاص بالمسلسل والسعادة والفرحة ترتسمان على ملامح وجهها، وعلقت بالقول: "خد نفس عميق، نفس جاري التحميل، نفس رمضان 2025".

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مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان ومن كتابة إيمان السعيد ، ويشارك به عدد آخر من النجوم وهم عابد فهم، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون، وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول "الحب" وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.



"نسمات أيلول" حياة من نوع آخر في الريف السوري

"نسمات أيلول" من الأعمال الدرامية السورية المميزة، التي يجتمع فيها التراث الشامي العريق، ويندرج ضمن أعمال البيئة الشامية، وتسلط قصته الضوء على الحياة في الأرياف، وشكل العلاقات فيها بطريقة كوميدية ساخرة وخفيفة.

المسلسل يضم نخبة من النجوم في سوريا، منهم: صباح الجزائري، نادين تحسين بك، محمد حداقي، غزوان الصفدي، حسين عباس، وضاح حلوم، سوسن أبو عفار، رنا جمول، إبراهيم شيخ إبراهيم، أسيمة يوسف، يزن ريشاني، درويش عبد الهادي والكثير من الوجوه الشابة الجديدة.

وشوقت مخرجة العمل رشا شربتجي في وقت سابق الجمهور للمسلسل عبر حسابها على "إنستغرام"، بعد أن نشرت مقطع فيديو من أماكن التصوير الخاصة بالعمل الدرامي، وعلقت: "مع اقتراب شهر أيلول بلشنا تحضيرات المسلسل السوري نسمات أيلول، يا رب. ادعولنا بالتوفيق".

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بسام كوسا ومحمود نصر ونور علي يجتمعون في "البطل"

مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان لهذا العام، بدأت منصة "شاهد في الكشف عن الملصقات الدعائية لنجوم مسلسل " البطل " من خلال نشرها عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام"، ومن كان من بين هؤلاء الفنان الكبير بسام كوسا الذي ارتسمت على وجهه علامات من الحدة ـ كما ظهر وهو يرتدي معطفاً فوق ربطة عنق مع نظارات طبية.

كما شكل ظهور الفنان محمود نصر نوعاً من أنواع الحيرة لدى محبيه، خاصة وأن ظهوره على بوستر المسلسل طرح العديد من التساؤلات حول نظراته وتعابير وجهه من بينهم هل هو يخطط للإنتقام، أم أن ظهوره بهذه الطريقة بمثابة استسلام وضعف؟، وظهرت الفنانة نور علي بزي فتاة بسيطة وقد لفت وشاحاً صوفياً حول كتفيها.

العمل يضم نخبة من أبرز النجوم السوريين والعرب، أبرزهم بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، هيما اسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، خالد شباط، جرجس جبارة، همام رضا، وآخرون.

يستند العمل الجديد إلى نصّ مستوحى من فكرة للمسرحي الراحل ممدوح عدوان، حيث شارك في صياغة النص المخرج الليث حجو بالتعاون مع الكاتب رامي كوسا, كما يهدف العمل إلى تقديم رؤية عصرية لنصوص عدوان، ما يضيف على المسلسل لمسة فنية فريدة.

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توليفة مميزة في " تحت سابع أرض" لـ تيم حسن

شكل المخرج سامر البرقاوق مع النجم السوري تيم حسن ثنائية ناجحة بدأت عام 2014 بمسلسل "لو"، وظلت هذه الشراكة الناجحة مستمرة قرابة 10 سنوات إلى أن وصلت لمسلسل "تاج" الذي عُرض في موسم رمضان الأخير.

ولكن يبدو أن هذه الشراكة ستستمر في السيزون الرمضاني 2025، بمسلسل "تحت سابع أرض".

وحول طبيعة العمل الذي سوف يقدمه تيم حسن، قرر المنتج صادق الصباح صاحب شركة "الصباح إخوان"، الإجابة عن هذا السؤال؛ إذ أكد، خلال لقاء سابق له على هامش منتدى الإعلام العربي، أن العمل الدرامي القادم لتيم حسن سيكون "شعبي"، خاصة أن الجرعة التاريخية قدمها معه خلال عامين متتاليين، إشارة منه لمسلسل "الزند" و"تاج"، مكملاً: "إحنا مؤيدين للتنوع ما بنحب نخلي نجومنا في محل واحد، بنحب نشكل".

مسلسل بعنوان "تحت سابع أرض" يقع في 30 حلقة وهو من بطولة كل من تيم حسن كاريس بشار، منى واصف، محمّد حداقي وأنس طيارة وغيرهم ، ومن تأليف عمر أبو سعدة.

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سلاف فواخرجي وأيمن زيدان يجتمعان بفترة نهاية العشرينات في "ليالي روكسي"

كما تجدد النجمة سلاف فواخرجي تعاونها مع النجم أيمن زيدان في عمل درامي يحمل اسم "ليالي روكسي" المقرر عرضه في رمضان 2025، ويأتي هذا التعاون بعد سلسلة من النجاحات المتتالية التي حققها الثنائي في أكثر من عمل درامي من قبل، وهي: "على طول الأيام" في 2006، ومسلسل "حرائر" سنة 2015، ومسلسل "الكندوش" بجزءيه الأول والثاني، اللذين عُرضا في موسمي رمضان 2021 و2022.

وحول طبيعة العمل أو أحداثه، أوضحت "فواخرجي" في تصريح سابق لموقع "الخليج 365" قائلة: "هو عمل يتحدث عن البيئة الدمشقية. ولا أستطيع التصريح أكثر عنه؛ لأن شركة الإنتاج تفضِّل التكتم حالياً بشأن قصته والأمور الخاصة المتعلقة به، ولكن كل ما أستطيع قوله عن المسلسل إنه يدور بفترة نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي. وهي فترة ذهبية جداً ومهمة. وسنرى أجواء المجتمع الدمشقي في تلك الحقبة بصورة مختلفة عما تم تقديمه. أتوقع وأتمنى أن يكون لهذا العمل خصوصية وتميزاً لدى المشاهدين. وأنا متفائلة به بإذن الله".

ويشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم، وهم وفاء موصللي، شادي الصفدي، أمانة والي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد عبد العزيز الذي شارك بكتابته أيضاً مع ورشة كتَّاب ومن إنتاج شركة أفاميا للإنتاج والتوزيع الفني.

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السبع ابن الجبل ودراما في إطار ملحمي

كشفت الصفحة الرسمية لشركة "غولدن لاين" على "إنستغرام"، عن التحضير لمسلسل يحمل اسم "السبع ابن الجبل" الذي سوف يكون من إعداد ومعالجة درامية سيف رضا حامد، ومن كتابة بشار مارديني، وذلك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذا العمل، سوى أنه سيكون عملاً مميزاً وأقوى من مسلسل "العربجي" الذي قدم بطولته باسم ياخور: "لازم من بعد العربي يكون العمل أكتر من قوي، وكمان مميز ومختلف، انتظروا مسلسل "السبع ابن الجبل" في رمضان 2025 إنتاج غولدن لاين".

ويضم العمل كوكبة من كبار النجوم وهم باسم ياخور ، أمل عرفة، أمل بوشوشة،حلا رجب ، جفرا يونس، عبد المنعم عمايري وآخرين والعمل من إخراج فادي سليم.

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"حبق" مدينة دمشق محور أحداثه

"حبق" من الأعمال الدرامية السورية التي أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي وقت الإعلان عنه، خاصة بعد ما تردد عن استبعاد الفنانة سلاف فواخرجي من بطولته، واستبدال الفنانة كاريس بشار بها، ويأتي مسلسل "حبق" من تأليف بلال شحادت، وباسم السلكا الذي يتولى عملية إخراجه أيضاً.

ويجمع "حبق" كوكبة من النجوم: نظلي الرواس، سلوم حداد، ختام اللحام، فادي صبيح، أمانة والي، تيسير إدريس، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، رسل الحسين، محمد خاوندي، وآخرين.

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