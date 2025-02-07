دعاء حكم تنافس مي عمر في رمضان 2025 برعاية محمد سامي.. فما القصة

https://www.instagram.com/p/DFtNafksqFZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFtNafksqFZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFtNafksqFZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

https://www.instagram.com/p/DFm6U_hInmY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFm6U_hInmY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFm6U_hInmY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 فبراير 2025 08:53 صباحاً - تشارك الفنانة الشابةفي بطولة مسلسل "" للفنان عمرو سعد والذي يتواصل تصويره للعرض في، حيث اختارها المخرجللمشاركة في العمل بعد تعاونها معه في مسلسل "" الذي تم عرضه قبل عامين وجسدت خلال الأحداث دور شقيقةوتجسدخلال أحداث مسلسل "" شخصية فنانة استعراضية شعبية تدعى وزة، لتدخل دعاء في منافسة مع الفنانة مي عمر خلال موسم رمضان هذا العام على نفس الدور، حيث تجسد مي شخصية فنانة استعراضية شعبية هي الأخرى في مسلسلها "" الذي انتهت من تصويره خلال شهر نوفمبر الماضي، والمفارقة أن العملين من إخراج محمد سامي.يمكنكِ قراءة.. محاسب وعامل ومحامي .. أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025مسلسل "" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي و إنتاج صادق الصباح.دعاء حكم تشارك في مسلسل صفحة بيضا" بطولةوالذي يتم عرضه حالياً، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية الفتاة التي لقت مصرعها في حادث انفجار السيارة وتم دفن جثمانها على أنها حنان مطاوع، ومن المقرر أن تنكشف هذه الأمور أمام الجهات الأمنية خلال الحلقات المقبلة من العمل، بأنه دعاء كانت تعمل سكرتيرة لرجل أعمال وتوقفت في الحادث مصادفة.يذكر أنتخوض تجربة درامية جديدة بشخصية الفنانة الاستعراضية الشعبية "" وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاهدة كيف ستظهر مي في هذا العمل الذي تدور حول (إش إش) ورثت جمال والدتها وفقرها، لتجد نفسها راقصة رغما عنها، وتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة تكشفها الأحداث بعد ذلك.إقرأي أيضاً.. مؤلفون ومخرجون يشاركون بأكثر من مسلسل في رمضان 2025

مسلسل "إش إش" يُعَد استكمالاً للتعاون الفني الذي يجمع بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذي أسفر عن 8 أعمال ما بين الدراما والسينما قبل "إش إش". وقد جاءت الأعمال كالتالي: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجّل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو". وفي السينما كان هناك تعاوُن وحيد خلال فيلم "تصبح على خير".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».