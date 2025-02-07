ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي،في أحدث إطلالاتها وخطفت أنظار متابعيها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك أسود كاجوال، فقد إرتدت كروب توب واسعة باللون الأسود، من دون أكمام، مع شورت قصير من الجلد باللون الأسود، وسترة كروب لامعة سوداء، وإعتمدت لشعرها تسريحة مميزة تركت فيها شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها،

وحملت تيا بيدها حقيبة من دار أزياء Bottega Veneta، وصل سعرها إلى 4,100 يورو.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- تيا ديب تسحر متابعيها بإطلالة كاجوال.. وسعر مرتفع لحقيبة يدها من Bottega Veneta لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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