شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وإنجى المقدم ومريم الخشت نجوم كامل العدد الجدد في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعود المسلسل الاجتماعى الكوميدى كامل العدد في موسمه الثالث خلال شهر رمضان المقبل 2025، حيث يستكمل الثنائى دينا الشربينى وشريف سلامة مغامراتهما مع أبنائهما والمشاكل التي يواجهانها في تربية وتعليم الأبناء وتعاملهما مع الحياة خاصة بعدما أصبح الأبناء أكبر خلال الجزء الثالث الذى يتواصل تصويره على قدم وساق.



اسرة كامل العدد 3

يشهد الموسم الثالث من مسلسل كامل العدد إضافة عدد من الشخصيات التي الجديدة التي لم تتواجد في الموسمين الأول والثانى من شأنهم تقديم الإضافة إلى الأحداث، ولعل أبرز الفنانين الجدد الذين تم اضافتهم على فريق العمل الفنان الكبير حسين فهمى، الفنانة إنجى المقدم، الفنانة مريم الخشت، الفنان أحمد عبد الوهاب.

فيما خرجت بعض الشخصيات من أحداث العمل ويأتي على رأسهم جيهان الشماشرجي التي اعتذرت بسبب مشاركتها في مسلسل اخواتى مع نيللى كريم وروبى وكندة علوش في رمضان المقبل، وكذلك آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال الذي شارك في الموسمين الأول والثاني ولكنه يغيب عن الثالث.

مسلسل كامل العدد 3 مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.