شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الكاشف والدة آية سماحة وحماة أكرم حسنى فى الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة فاطمة الكاشف، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن تفاصيل دورها فى مسلسل الكابتن، الذى يقوم ببطولته النجم أكرم حسنى، والذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025.

وصرحت الكاشف قائلة: "أقدم شخصية فريدة والدة آية سماحة، وحماة أكرم حسنى ضمن أحداث مسلسل الكابتن، وهى شخصية قوية متسلطة، ولكن في إطار لايت ومواقف كوميدية".

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.



الفنانة فاطمة الكاشف



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