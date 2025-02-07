شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من The Sandman هو الأخير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس أن الموسم الثانى من مسلسل The Sandmanهو الأخير، على ان تعلن المنصة عن موعد طرح الحلقات الجديدة قريبا، وكان تم تجديد المسلسل في نوفمبر 2022.

وتأتى هذه الأخبار بعدما كان قد اتُهم الكاتب نيل جايمان مؤلف مسلسل The Sandman، الذى طرح على منصة نتفليكس خلال عام 2022، بالاعتداء الجنسي من قبل امرأتين، ونفى الكاتب هذه الاتهامات.

ويخضع حاليًا جايمان للتحقيق من قبل الشرطة في نيوزيلندا وقد نفى بشدة أي اتهام بممارسة الجنس بدون موافقة، الشرطة النيوزيلندية قامت "بعدد من المحاولات للتحدث إلى الأشخاص الرئيسيين كجزء من هذا التحقيق وما زالت هذه الجهود مستمرة، كما أن عددًا من العوامل يجب أخذها في الاعتبار في هذه القضية، بما في ذلك موقع جميع الأطراف".

تمتد الادعاءات على مدار عقدين من الزمن وتأتي من نساء ورد أن جايمان كان على علاقة بالتراضي معهن، ومع ذلك، تقول النساء إنهن تعرضن لما وصفه المنشور بالجنس "التحرش والإهانة" الذي زعمن أنه لم يكن دائمًا بالتراضي.

جايمان هو مؤلف اشتهر بقصص الخيال وقد تم تعديل أعماله بواسطة كل من منصتى نيتفلكس و أمازون، بالإضافة إلى أفلام طويلة.