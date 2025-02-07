شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. محسن منصور صاحب معرض سيراميك في فهد البطل مع أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بظهر الفنان محسن منصور بشخصية "شامل" صاحب معرض سيراميك، ضمن أحداث مسلسل فهد البطل، الذى يتواصل تصويره للعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2025.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.



محسن منصور

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



محسن منصور

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.