شكرا لقرائتكم خبر عن 88 مليون دولار عالميا لفيلم A Complete Unknown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم A Complete Unknown إيرادات وصلت إلى 88 مليونا و7 آلاف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 25 ديسمبر من عام 2024، العمل من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ووصلت مدة العمل ساعتين و21 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 67 مليونا و343 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و20 مليونا و663 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، ويقوم ببطولته النجم العالمى تيموثى شالاميت.

ويركز جزء كبير من فيلم A Complete Unknown على العلاقة الرومانسية الناشئة بين النجمان بوب ديلان وجوان بايز، والتي بدأت بعد وقت قصير من وصول الأول إلى قرية جرينتش في مدينة نيويورك عام 1961.

التقيا الثنائى بوب ديلان وجوان بايز لأول مرة في Gerde's Folk City في أبريل من ذلك العام، وبحلول ذلك الوقت كانت بايز قد ترسخت بالفعل باعتبارها "ملكة الفولكلور" بعد إصدار ألبومها الأول الذي يحمل اسمها في العام السابق.

وأشارت التقارير إلى أنها لم تكن معجبة بـ ديلان في البداية، لكنها أعجبت بأغنية "Song To Woody"، التي طرحت في ألبومه الأول الذي يحمل اسمه عام 1962.

سيتمحور الفيلم الذي يخرجه جيمس مانجولد (Ford v Ferrari، Walk The Line) حول أداء الفنان الشهير عام 1965 في مهرجان نيوبورت الشعبي عندما قام النجم بتوصيل جيتاره الكهربائي بشكل مثير للجدل، الأمر الذي أثار استياء محبي الفولكلور.

الفيلم أيضًا من بطولة إيل فانينج في دور سيلفي روسو، ومونيكا باربارو في دور جوان بايز، ونيك أوفرمان في دور آلان لوماكس، وبويد هولبروك في دور جوني كاش.