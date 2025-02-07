شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج بمعايير استثنائية.. كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs فى الرياض (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورًا من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة النجمين الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد عز فى استديوهات الحصن BigTime بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يحظى الفيلم بمعايير إنتاج استثنائية دولية لم تشهدها السينما العربية من قبل.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن عن انطلاق تصوير أحدث أفلام النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عزThe Seven Dogs، وهو قصته وفريق بيج تايم وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث كشف آل الشيخ عن أول صور من كواليس الفيلم، المقرر عرضه فى السينمات الفترة المقبلة.

وكتب تركى آل الشيخ، على صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي … اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح … الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time … فى أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار … بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة … الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز … وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 … يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".



كواليس تصوير The Seven Dogs



كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs