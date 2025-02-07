شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك بدلا من مات ديمون لبطولة فيلم Animals.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم النجم العالمى بن أفليك ببطولة فيلم Animals الذى سيطرح على منصة نتفليكس، الذي يقوم بإخراجه أيضًا، بدلا من النجم العالمى وزميله مات ديمون، الذى كان من المقرر ان يقوم ببطولة الفيلم، لكنه اضطر إلى ترك العمل بسبب تضارب المواعيد مع تصويره فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان "The Odyssey".

وسيكتب سيناريو فيلم Animals المؤلف كونور ماكنتاير، الذى ستدور أحداثه حول عملية اختطاف.

فى نفس السياق كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان القادم The Odyssey، وفقًا لموقع Variety، سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

يضم فيلم المخرج المقبل بالفعل نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.