شكرا لقرائتكم خبر عن "فات أوانها" أغنية لـ أحمد فريد بتوقيع الموزع إسلام شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب أحمد فريد في أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "فات أوانها"، مع الشاعر مصطفى ناصر، والملحن تيام على، وتوزيع إسلام شوقى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على يوتيوب.

ويقول إسلام شوقي موزع الأغنية أحمد فريد لـ ”الخليج 365”، إنه يقدم فريد فى الأغنية بشكل جديد، موضحا أن الأغنية نفس اللون الذى يلعبه فريد في أغانيه، لكن بتوزيع وأداء مختلف، معربا عن سعادته بالتعاون معه.

وكانت آخر أعمال فريد أغنية "عابر سبيل" طرحت مؤخرا، وهى من من كلمات عصام حسني، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجدي، فيما تولى إخراج الكليب المخرج أحمد علاء.

من ناحية أخرى احتفل المطرب أحمد فريد مٌؤخرا، بتصدر أغنيته الجديدة «غايب» التريند في مصر والسعودية وعالميا حيث نشر البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «اللهم لك الحمد والشكر.. تريند مصر والسعودية وليبيا وتريند 93 عالميا».

فريد هو مطرب شاب بدأ مشواره الغنائى من خلال الغناء بدار الأوبرا من خلال مركز تنمية المواهب واستمر بالغناء على مسارح الأوبرا لمدة 6 أعوام قرر بعدها أن يخوض تجربة الغناء خارج دار الأوبرا إلى أن تقابل مع المنتج أحمد جمال وأنتج له أولى أغانيه "بأمارة مين"، التي حققت شهرة واسعة وقت طرحها.