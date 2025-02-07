دار الأوبرا تتجمل بأعمال تشايكوفسكى وبراعة نادر عباسى ورمزى يسى (صور)

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أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية كلاسيكية من طراز فريد جمعت العالميان المايسترو نادر عباسى وعازف البيانو رمزى يسى، برزت خلالها براعاتهما باعتبارهما من أهم الموسيقيين المصريين المعاصرين.

فأمام حشد جماهيرى كبير من محبى الفنون الجادة وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة تجمل المسرح الكبير بمختارات من أهم أعمال المؤلف الروسى بيتر إيليتش تشايكوفسكى، والتى عبرت عن طبيعة موسيقاه المميزة كان منها افتتاحية فانتازيا روميو وجولييت التى تم استلهامها عن مسرحية الأديب الإنجليزي الشهير شكسبير، وعُرضت لأول مرة فى 16 مارس 1870.

وافتتاحية 1812 والتى كلف تشايكوفسكى عام 1880 بكتابة عمل موسيقى بمناسبة الانتهاء من بناء كاتدرائية المسيح في موسكو، حيث أقيمت لإحياء ذكرى الانتصار الروسى على جيوش نابليون عام 1812، وأصبحت ركيزة أساسية فى حفلات الكونسير وفى ريبرتوار باند النفخ وفرق الموسيقات العسكرية.

أما كونشيرتو البيانو والأوركسترا الأول يعد أحد أشهر مؤلفات تشايكوفسكى ومن أشهر كونشيرتات البيانو على الإطلاق، كتب بين عامى 1874 - 1875 وظهر للنور فى 25 أكتوبر 1875 في بوسطن، وحققت شهرة واسعة وثبتت خلالها القدرات الإبداعية لتشايكوفسكي.

جدير بالذكر أن بيتر إيليتش تشايكوفسكى (1840-1893) من أشهر المؤلفين الروس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حققت أعماله شعبية ضخمة لما تحمله من ألحان غنائية معبرة تنفذ إلى الوجدان في سهولة ويسر، كان لأحداث حياته الحزينة وطبيعة شخصيته شديدة الحساسية أثراً واضحاً على موسيقاه فاتسمت مؤلفاته بتعبيرية مرهفة يحمل بعضها كثير من الشجن أو الحسرة وفي بعض الأحيان تعكس قدرته الخلاقة على التعبير عن الأجواء الطفولية المرحة ، وقد شغف بالموسيقى الكلاسيكية والرومانتيكية الأوروبية وخاصة أعمال موتسارت وفيردي حيث نجد أن ان مؤلفاته أقرب إلى المؤلفات الأوروبية منها إلى المؤلفات الروسية وفى الحقيقة فإن النظرة الحالية لتشايكوفسكى ترى أنه مؤلف روسى قومى إستطاع أن يمزج تراثه الموسيقى الروسى بتأثيرات الموسيقى الأوربية ليشكل طابعه الشخصي المميز لأعماله، كتب عدداً كبيراً من الأعمال السيمفونية التي سطرت له مكانا بارزا كمؤلف رومانتيكي عبر التاريخ وتعد أعماله للباليه هى الأشهر والأكثر رواجاً وخاصة بحيرة البجع 1877، الجمال النائم 1890، وكسارة البندق من 1891 - 1892.



دار الأوبرا تتجمل بأعمال تشايكوفسكى وبراعة نادر عباسى ورمزي يسي



نادر عباسي