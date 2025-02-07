شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث غامضة.. Watch it تشوق الجمهور لـ حكيم باشا ببوستر لـ أحمد فهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روّجت منصة Watch it الرقمية لـ مسلسل حكيم باشا، بطرح بوستر للفنان أحمد فهيم، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "أحداث غامضة هنشوفها مع أحمد فهيم في مسلسل حكيم باشا".

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.