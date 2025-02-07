شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممكن الحب القديم يرجع.. Watch it تروج لـ وتقابل حبيب ببوستر لـ بسنت شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل وتقابل حبيب، بطرح بوستر للنجمة بسنت شوقي، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "هل ممكن الحب القديم يرجع؟ النجمة بسنت شوقي في مسلسل وتقابل حبيب في رمضان 2025".



بسنت شوقي من مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.