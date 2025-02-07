شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ احتفالاً بالعدد الـ 5000 من الخليج 365: صاحبة انفرادات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم المصرى العالمى سامى الشيخ عن سعادته وفخره بوصول الجريدة الورقية لـ الخليج 365، للعدد الـ 5000 ، قائلا:" الخليج 365 واحدة من أهم الجرائد والمواقع في مصر والوطن العربى".

وتمنى الشيخ دوام التوفيق والنجاح والمزيد من التألق والتميز والانفرادات المحلية والعالمية لـ جريدة وموقع الخليج 365.

وكان قد أعرب الفنان سامى الشيخ عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الحشاشين الذى عرض في رمضان الماضى قائلاً : تجربة كلها كانت مميزة جداً، وسعدت بالمشاركة فيها، كما أنني محظوظ بهذا الدور الذى لعبته وهي شخصية برزك أميد.

وأضاف سامى الشيخ : عندما قرأت السيناريو الخاص بالمسلسل انبهرت وتساءلت عن شخصية حسن الصباح، وكيفية لعب كريم لها خاصة أنها شخصية على الورق صعبة جداً وبها شر كبير، وأنا شاهدت لكريم عبد العزيز أعمال مثل (حرامية في تايلاند) ولم أتخيل أنه سيلعبها بهذا الاقتدار.