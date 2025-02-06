طرح الـ "بوستر" المُنفرد لنجوم "العتاولة 2" إستعدادًا لعرضه في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 08:49 مساءً - طرحت الشركة المُنتجة للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المُنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المُقبل الـ"بوستر" المُنفرد لنجوم المسلسل عبر الحساب الرسمي للشركة بـ"إنستغرام".
وقد نشر الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية بالأمس الإعلان الدعائي للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، وبدأ الإعلان بظهور مشاهد من نهاية الجزء الأول والتي ظهر فيها شخصية "عيسى الوزان" والتي جسد شخصيتها الفنان باسم سمرة وهو يتعرض لحادث سير ولكنه يعود من جديد في أحداث الجزء الثاني.
وقد تميز الإعلان الدعائي بحالة من التشويق لأحداث الجزء الجديد من المسلسل، وظهرت الفنانة فيفي عبده والتي تشارك ببطولة الجزء الجديد، وانتهى الإعلان بتأكيد "نصار" والذي جسد شخصيته الفنان أحمد السقا عودة العتاولة من جديد.
الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" تم عرضه خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي مما جعل القائمين عليه يُعلنون عن تقديم الجزء الثاني منه بموسم دراما رمضان 2025.
وقد شارك ببطولة الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، ويشهد الجزء الثاني مُشاركة فنانين جدد ومن أبرزهم فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين ويأتي المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف هشام هلال.
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ظهور نجوم المسلسل والمُنضمين للجزء الثاني بـ"بوستر" منفردوظهر بالـ"بوستر" المنُفرد نجوم المسلسل وجاء من ضمنهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، فيما ظهر أيضًا النجوم المُنضمين للجزء الثاني من المسلسل وهم فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين، مي القاضي.
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تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الإعلان الدعائي لـ "العتاولة 2"يُذكر أن بالأمس تم طرح الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير مؤكدين بأنهم ينتظرون أحداث الجزء الجديد من المسلسل.
وقد نشر الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية بالأمس الإعلان الدعائي للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، وبدأ الإعلان بظهور مشاهد من نهاية الجزء الأول والتي ظهر فيها شخصية "عيسى الوزان" والتي جسد شخصيتها الفنان باسم سمرة وهو يتعرض لحادث سير ولكنه يعود من جديد في أحداث الجزء الثاني.
وقد تميز الإعلان الدعائي بحالة من التشويق لأحداث الجزء الجديد من المسلسل، وظهرت الفنانة فيفي عبده والتي تشارك ببطولة الجزء الجديد، وانتهى الإعلان بتأكيد "نصار" والذي جسد شخصيته الفنان أحمد السقا عودة العتاولة من جديد.
الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" تم عرضه خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي مما جعل القائمين عليه يُعلنون عن تقديم الجزء الثاني منه بموسم دراما رمضان 2025.
وقد شارك ببطولة الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، ويشهد الجزء الثاني مُشاركة فنانين جدد ومن أبرزهم فيفي عبده، نسرين أمين، أمير صلاح الدين ويأتي المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف هشام هلال.
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».