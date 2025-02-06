زينة تتصدر الترند بسبب فيديو يوم ميلادها.. وهذا ما قالته عن العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 08:49 مساءً - دخلت الفنانة زينة قائمة ترند محركات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية بعدما احتفلت بيوم ميلادها الذي تزامن مع أول أمس الثلاثاء 4 فبراير، وذلك برفقة شقيقتها الاستايلست ياسمين رضا، وصديقتها خبيرة التجميل نورهان عمر، حيث نشرت ياسمين على حسابها بموقع انستغرام وسط أجواء من المرح.
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ويأتي احتفال زينة بيوم ميلادها بالتزامن مع انشغالها بتصوير دورها في مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث قالت زينة لـ"الخليج 365" أن الجزء الثاني سيكون أقوى من الجزء الأول موضحة أن القصة والأجواء، وكذلك توليفة النجوم المنضمين للأحداث جعلها ترى بأنه سيحقق نجاح أكبر لافتة أن شخصيتها في الجزء الثاني ستشهد تحولات مفاجئة ولن تكون مثلما ظهرت في الجزء الأول.
"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.
وفي سياق آخر يُعرض للفنانة زينة حالياً في دور السينما فيلم "الدشاش" الذي يحقق نجاحاً لافتاً منذ طرحه، والفيلم من بطولة: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.
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زينة توثق لحظات احتفالها بعيد ميلادهاووثقت زينة لحظات احتفالها مع شقيقتها ياسمين رضا، وصديقتها نورهان عمر، بنشر المقطع الكوميدي على حسابها بموقع انستغرام، والذي قمن فيه بتمثيل الفرق في الاحتفالات بين الواقع وما ينشر على الانستغرام، وظهرت في المقطع وهي تتلقى التهاني والقبلات من صديقتها وشقيقتها، لتعود وتتلقى الضرب منهما في مشهد تمثيلي طريف.
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A post shared by Yasmine Reda (@yasminreda85)
يمكنكِ قراءة.. زينة تستعد للمشاركة في الدراما التركية.. ما القصة؟
ويأتي احتفال زينة بيوم ميلادها بالتزامن مع انشغالها بتصوير دورها في مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، حيث قالت زينة لـ"الخليج 365" أن الجزء الثاني سيكون أقوى من الجزء الأول موضحة أن القصة والأجواء، وكذلك توليفة النجوم المنضمين للأحداث جعلها ترى بأنه سيحقق نجاح أكبر لافتة أن شخصيتها في الجزء الثاني ستشهد تحولات مفاجئة ولن تكون مثلما ظهرت في الجزء الأول.
"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
https://www.instagram.com/p/DFqCWRsIf6B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFqCWRsIf6B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFqCWRsIf6B/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهن
ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.
وفي سياق آخر يُعرض للفنانة زينة حالياً في دور السينما فيلم "الدشاش" الذي يحقق نجاحاً لافتاً منذ طرحه، والفيلم من بطولة: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».