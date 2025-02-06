رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل في لحظة بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 08:49 مساءً - ينافس الفنان أحمد فهمي، في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل جديد يحمل اسم "في لحظة"، والذي كان يحمل في البداية اسم "تليجراف"، حيث يجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال "في لحظة"

"في لحظة" مكوّن من 30 حلقة، ويُجسد أحمد فهمي دور "سيف"، أما ميرنا نور الدين فتظهر بدور "فريدة"، ويُشارك في بطولته كلّ من: نجلاء بدر، وإدوارد، وصفاء الطوخي، وأحمد ماجد، وأيسل رمزي، وسارة الشامي، وجالا هشام، ويوسف عثمان، ويوسف وهبي، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، وذلك في ثنائية بعد تجربتهما الأخيرة في مسلسل "سراب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.

رومانسية وانتقام

ويستكشف المسلسل الذي سيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية في رمضان 2025 بشكلٍ حصري، الخط الفاصل بين الحب والكراهية، حيث تؤدي لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة. ومع تصاعد المشاعر واختبار الولاءات، تتشابك الرغبة في العدالة مع العطش للانتقام، مما يؤدي إلى كشف أسرار تغيّر مصير الأبطال، وذلك في إطار من التشويق والرومانسية والانتقام.

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ما علاقة "سراب" بـ"في لحظة"

يذكر أنّ الثلاثي نجلاء بدر، والمؤلف هشام هلال، والمخرج أحمد خالد، عُرض لهم مؤخرًا مسلسل "سراب"، بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود وأحمد مجدي.

مسلسل "سراب" هو النسخة العربية من المسلسل العالمي "Seven Types of Ambiguity"، وتُعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الدرامي التلفزيوني الأسترالي، وهو مكون من 10 حلقات.

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ميرنا نور الدين شعبية في "فهد البطل"

وفي سياق آخر، تنافس الفنانة ميرنا نور الدين، في موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل آخر، وهو "فهد البطل" حيث تُجسد فيه دور فتاة شعبية، والعمل بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يُجسد شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب إلى القاهرة ويعمل صنايعي رخام، وتجسد الفنانة كارولين عزمي دور شقيقته، أما الفنانة ميرنا نور الدين فتلعب دور فتاة شعبية تنشأ بينها وبين فهد قصة حب كبيرة، فيما تقدم الفنانة صفاء الطوخي دور والدة أحمد العوضي، وبدوره يظهر الفنان محمود البزاوي في شخصية عدو فهد، وتقع ابنته يارا السكري في حبه.

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