أحمد سعد وعلياء بسيوني يحددان موعد زفافهما.. احتفال مميز وأغنية خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري أحمد سعد أنّ موعد حفل زفافه ومصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني سيكون في أيار/مايو، بعدما كانت مقررةً إقامته في كانون الثاني/يناير الفائت.

وعن تفاصيل الزفاف، قال أحمد خلال لقائه مع “فوشيا”: “سنقيم حفلاً عادياً مثل باقي الناس، وأريد إعادة إحياء بعض العادات القديمة مثل تقديم كأس الشربات بشكل معاكس، ولكن لن يكون حفل زفاف كلاسيكياً”، مُضيفاً أنّه سيدعو عدداً كبيراً من الأهل والأصدقاء، بالإضافة إلى الصحافيين والمراسلين.

أمّا عن سبب تأجيل موعد زفافهما، فتقول بسيوني: “كان من المقرر إقامة حفل زفافنا في كانون الثاني/يناير الفائت، ولكن تم تأجيله بسبب الألبوم”، وأضافت: “لم نستطع إتمام التحضيرات اللازمة”.

ويبدو أنّ أحمد سعد يحضّر أغنية خاصة لزوجته سيؤدّيها للمرّة الأولى في زفافهما، إلّا أنّ علياء علّقت على الأمر مشيرةً إلى أنها لا تعير اهتماماً بتقديمه أغنية خصيصاً لها في الفرح، بينما يشغل تفكيرها تقديم أغنية لها في عيد الحب، بحسب ما جاء في حديثها مع “فوشيا”.

أخيراً، يعود الثنائي إلى كنف العائلة والزواج بعدما أعلن أحمد سعد أمام الجمهور عن عودته إلى بسيوني وذلك خلال حفل أقامه في الساحل الشمالي.