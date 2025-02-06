عبير نعمة تطرح “صدقني نسيتك”.. رومانسية تلامس القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أغنيتها الجديدة “صدقني نسيتك” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من إنتاج شركة يونيفرسال ميوزيك مينا، وكلمات وألحان وتوزيع مارون يمّين.

وأعلنت نعمة عن صدور الأغنية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، حيث شاركت متابعيها بمقتطفات من الفيديو كليب، مما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للعمل الجديد.

وجاء فيديو كليب “صدقني نسيتك”، الذي حمل توقيع المخرج نديم حبيقة، بطابع رومانسي يعكس أجواء الأغنية وكلماتها، حيث قدّمت نعمة أداءً مليئًا بالإحساس، ما زاد من تفاعل الجمهور مع العمل منذ لحظة طرحه.