وائل جسار يطرح “100 إحساس جديد”.. تفاعل واسع من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبناني وائل جسار، يوم أمس الأربعاء، أغنيته الجديدة “100 إحساس جديد” عبر منصة أنغامي وموقع يوتيوب، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهوره فور صدورها.

وشارك جسار مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، أعلن من خلاله عن إطلاق الأغنية، ما زاد من حماس متابعيه الذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية وكلماتها.

وسرعان ما انهالت التعليقات على الفيديو، حيث كتب أحد المعجبين: “مبروك علينا يا نجم النجوم”، فيما علّق آخر: “ملك الإحساس”.

يُذكر أن وائل جسار يتمتع بشعبية كبيرة في العالم العربي، ويحرص على تقديم أعمال غنائية تلامس مشاعر الجمهور، ما يجعله واحداً من أبرز الأصوات اللبنانية في الساحة الفنية.