بعد نجاح “إقامة جبرية”.. هنا الزاهد توجه رسالة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة هنا الزاهد على توجيه رسالة شكر وامتنان الى جميع المشاركين في مسلسلها الأخير “إقامة جبرية” بعد انتهاء عرضه، مؤكدةً امتنانها لجمهورها الذي دعمها طوال فترة عرض المسلسل.

وعبّرت هنا في رسالتها عن سعادتها الكبيرة بنجاح المسلسل، حيث نشرت صوراً من الحلقة الأخيرة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلةً: “الحمد لله على النجاح الكبير اللي حقّقه “إقامة جبرية”. حبيت سلمى جداً، أول عمل ليا دراما بعيد كل البعد عن كل اللي قدّمته قبل كده”.

وأضافت: “سعيدة بردود الفعل وعايزة أشكر مؤلف ومنتج العمل أحمد عادل اللي شافني في سلمى وهو بيكتب الشخصية، وكمان المنتجين شريف زلط وعامر الصباح”.

لم تنسَ هنا الزاهد توجيه الشكر الى كل مَن ساهم في إخراج العمل بهذا الشكل المميز، حيث قالت: “عايزة أشكر أستاذة نشوى وعبد الله ومنصة Watch It، ومن قلبي بشكر المخرج الأستاذ أحمد سمير فرج اللي فعلاً استمتعت بالشغل معاه”.

كما شكرت الزاهد مدير التصوير مارك عوني، ومؤلف الموسيقى التصويرية تامر كروان، وأشادت بزملائها في العمل قائلةً: “كل زمايلي اللي كان شرف ليا أقف قدامهم، شرنوبي، وصابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، عايدة رياض، محمد الدسوقي، وأحمد والي”.

واختتمت حديثها بالقول: “شكراً للجمهور اللي شافني بعين تانية”.

وتلقت هنا الزاهد رسالة تهنئة من الفنان محمد الشرنوبي، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “إقامة جبرية”.

وكتب الشرنوبي عبر حسابه على “إنستغرام” قائلاً: “مبروك علينا يا نونو، والله من كتر شطارتك ساعات كنت بسرح وأتفرج عليكي غصب عني وإحنا بنمثّل مع بعض”.

مسلسل “إقامة جبرية” هو بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول أشخاص محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد حدة التوترات وتتكشف الأسرار وتحصل مواجهات عدة ومحاولات للهرب.