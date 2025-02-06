شقيق ياسمين عبد العزيز في وصيته.. يرفض حضورها دفنه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المصري وائل عبد العزيز وصيته عبر حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، بعد أيام قليلة على وفاة والده.

وقال عبد العزيز: “أنا في أزمة نفسية بقالي سنين، وعندي إحساس قوي إني مش هكمّل كتير، تعبت وعايز أرتاح خلاص. ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء وماحدّش ياخد عزائي تماماً، وياريت دفنتي لا تُعلن ولا يحضرها أحد سوى ابني وأخويا فقط، ربنا يدّيهم طولة العمر”.

وأضاف شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز: “عايز أدفن في مدافن أخوال أمي، وأنا عارف ومتأكد إن كل الناس هتدعِي لي بالرحمة. مش طالب أكتر من كده، وأنا مسامح كل الناس اللي حصل بيني وبينهم أي مشاكل، إلا خمس أشخاص فقط هم سبب تعبي النفسي. وأخيراً، ربنا يحسن خاتمتي يا رب”.

وعلى الصعيد الفني، استكملت ياسمين عبد العزيز الترويج لمسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب”، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة “سينرجي”، وتمثيل الفنانين: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، ومنة عرفة.

وكان وائل عبد العزيز قد دافع عن ياسمين بعد غيابها عن عزاء والدهما الذي أُقيم في مسجد الشرطة، والذي أثار الكثير من التساؤلات.

ونشر وائل عبر صفحته الخاصة في موقع “فيسبوك” منشوراً دافع فيه عن شقيقته قائلاً: “أختي مقصّرتش في وفاة والدنا وعملت اللي عليها وزيادة، وكانت أول الحاضرين في منزل والدي بعد الوفاة واكتفت بتلقي العزاء في المدافن نظراً لأسلوب بعض السادة الصحافيين أو أصحاب المواقع المعتاد في مثل هذه الظروف”.