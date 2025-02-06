جيزيل بوندشين ترزق بمولودها الثالث وتخفي جنسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنجبت النجمة جيزيل بوندشين Gisele Bündchen ولدها الثالث، من دون الكشف عن جنس المولود الجديد واسمه.

وأكّدت تقارير إعلامية أن عارضة الأزياء البرازيلية أصبحت أماً للمرّة الثالثة في حياتها والأولى من صديقها الحميم مدرب الفنون القتالية خواكيم فالينتي Joaquim Valente، بعد طفليها بنيامين (15 عاماً) وفيفيان (12 عاماً) من زوجها نجم كرة القدم الأميركية توم برادي.

وأكّد موقع Page Six أن برادي تواصل مع زوجته السابقة وحبيبها، مهنئاً لمولودهما، كما أشار موقع TMZ إلى أن بوندشين ومولودها يتمتعان بصحة جيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن بوندشين دخلت القفص الذهبي مع برادي عام 2009، بعد علاقة جمعتها بالنجم الأميركي ليوناردو دي كابريو بين عامي 2000 و2005.

وحصلت في عام 2009 على لقب سفيرة النوايا الحسنة للبيئة من قبل وكالة الأمم المتحدة للبيئة.