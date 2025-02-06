شكرا لقرائتكم خبر عن أنا لو اتطلقت تتجوزني؟.. تفاصيل ظهور بسمة في برومو مسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

طرحت شركة united studios، البرومو الخاص بالفنانة بسمة من مسلسل ظلم المصطبة الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، وكشف البرومو عن تجسيد بسمة شخصية سيدة ريفية متزوجة ولكنها غير سعيدة مع زوجها وفى نفس الوقت تحب رجلا آخر حيث تقول: انا كل يوم عن التانى بحس انى ببعد عنه بحس انى مش عاوزة أعيش معاه، لو اتطلقت تتجوزنى".

يخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن (اياد نصار) وربيعة (ريهام عبد الغفور) و (فتحى عبد الوهاب) وذلك في إطار اجتماعى وإنساني لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديداً قرية ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث يلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

بسمة شاركت فى رمضان الماضى خلال مسلسل "مسار إجبارى"من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.